INVO, la maestra eterna que formó líderes y escritores

El Instituto Normal para Varones de Oriente, conocido como INVO, es la "maestra eterna" de Chiquimula y un ícono cultural.

La Perla de Oriente se ha ganado el apelativo de "La maestra eterna", porque desde hace muchos años cuenta con establecimientos educativos de prestigio.

Entre estos sobresale el Instituto Normal para Varones de Oriente (INVO), que desde su fundación ha cobijado en sus aulas a cientos de estudiantes de toda la región, incluso de Honduras y El Salvador.





El INVO ha cobijado en sus aulas a miles de estudiantes de toda la región, incluso de Honduras y El Salvador. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

El establecimiento fue fundado el 12 de noviembre de 1873, como consecuencia de la revolución, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios.

La dirección del establecimiento en sus comienzos fue asignada a Juan Donovan, luego sustituido por José María Izaguirre, ambos de origen cubano.





“ Agradecemos a quienes confían en nuestra educación para sus hijos; gracias a Dios, tenemos más de un centenario de impartir el pan del saber ” Balvino Chacón, Director del INVO

Entre sus egresados sobresalientes se encuentran Ramiro Ponce Monroy (exalcalde capitalino y candidato a la vicepresidencia), los escritores Humberto Porta Mencos, Marco Antonio Lima y Raúl Antonio Aguirre, además de Clodoveo Torres Moss, exencargado de registro de la Universidad Mariano Gálvez.





Desde hace 1873, el INVO ha formado a cientos de estudiantes de la región. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Tras sufrir varias ampliaciones y remodelaciones, el instituto fue declarado Monumento Nacional por medio del Acuerdo No. 18-87 del 9 de abril de 1987, emitido por el Ministerio de Cultura y Deporte.

El Instituto Normal para Varones de Oriente es considerado un faro de luz para la educación de cientos de estudiantes. Así lucía en 1930. (Foto: Cortesía, Chiquimula del Recuerdo)

Este faro del saber ha recibido reconocimientos, galardones y condecoraciones a lo largo de su existencia, pero quizá el más importante ha sido formar hombres reconocidos en la política, literatura y la docencia.

El instituto está ubicado en el corazón de la ciudad, entre 4a. y 5a. calles de la zona 1, y anualmente alberga a un promedio de 600 alumnos, quienes cursan el ciclo básico y diversificado, además de los estudiantes del anexo del nivel primario.