Irán en "alerta máxima" ante presencia militar de Estados Unidos

Las protestas, que habrían iniciado por las malas condiciones de vida de los iraníes y una profunda crisis económica, han desencadenado una situación de mayor tensión internacional.

En medio de este conflicto entre sociedad civil y fuerzas de seguridad iraní, el número víctimas alcanza al menos 5 mil muertos, cifra que ha sido complicada de oficializar ante la falta de energía eléctrica y de internet impuesta por el régimen iraní con la intención de mitigar estas manifestaciones realizadas desde finales del 2025.

Empieza a aparecer nuevos videos que dan cuenta que la gente en Irán sigue en la calles, acompáñalos en las redes VISIBILIZA SU RECLAMO



January 23, 2026

De acuerdo con Human Rights Activists, dentro de las víctimas hay 43 niños y 40 civiles que no participaban de las protestas, mientras que grupos civiles consideran que la cifra real podría superar los 20 mil fallecidos. Además, se registra que 26, 800 personas fueron arrestadas, luego de que el régimen ordenara su captura por considerarlos como “alborotadores”.

Esto ha provocado la respuesta del presidente Donald Trump, que ha mostrado su apoyo advirtiendo que si mataban a los protestantes, el gobierno iba a reaccionar.

Tras estas declaraciones, la tensión se elevó, haciendo que el régimen iraní respondiera con más fuerza este conflicto.

Por lo que, Estados Unidos desplegó una flota militar, integrado por el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores, adicionalmente a los 5,700 soldados estadounidenses que ya están en el área.

Se espera que el USS Abraham Lincoln se incorpore a las fuerzas estadunidenses que aguardan cerca de la costa iraní. (Foto: Infobae)

La flota partió del mar de China Meridional, cruzó el océano Índico y se sumará a otras unidades ya desplegadas en el golfo Pérsico y Baréin. Esta operación tiene el propósito de ejercer presión para frenar la represión sobre la población civil y disuadir acciones iraníes contra intereses estadounidenses.

Trump expresó que la flota “está en camino” y reiteró que desea evitar una confrontación directa, pero advirtió que cualquier escalada podría desencadenar una respuesta militar significativa y que la presión internacional podría cambiar el rumbo de las autoridades iraníes.

Una respuesta de guerra

El ex general de la Guardia Revolucionaria y actual miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari, insistió en que si Estados Unidos ataca a Irán, la respuesta será letal. “Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos”, aseguró el actual parlamentario.

Por otro lado, el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpour, añadió que las fuerzas armadas tienen “el dedo en el gatillo, más preparados que nunca”, afirmando que están listos para cumplir las órdenes del líder supremo, ayatollah Ali Khamenei.

Teherán, esta noche



January 24, 2026

También Majid Mousavi, actual comandante de la Fuerza Aeroespacial de Irán, advirtió que el país responderá a las advertencias del presidente Donald Trump “sobre el terreno”, tras el anuncio del envío de una flota estadounidense de gran tamaño a aguas cercanas a Irán. “Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo”, dijo.

Con información de Infobae.