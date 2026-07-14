Iraola dispuesto a disfrutar de "la magia" de Anfield y del Liverpool

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En su primera aparición ante los medios como entrenador del Liverpool, el vasco Andoni Iraola anunció este lunes que desea disfrutar de la "magia" asociada con el puesto al frente del banquillo de los Reds.

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El exentrenador del Bournemouth es consciente de la magnitud asociada al banquillo de Anfield y la exigencia a la que estará sometido desde el primer día.

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"Hasta que no atraviese algunas experiencias no sabré cómo son, pero estoy aquí para vivir esas situaciones y estoy listo para ello", declaró el técnico de 44 años.

"Entiendo que este es un gran club. Todo lo que vaya a decir ahora va a estar sometido al mayor escrutinio. Tienes que tener mucho cuidado con los errores, pero no quisiera tampoco ser demasiado cauteloso", añadió el estratega.

"Quisiera actuar de forma normal: no voy a vivir en mi burbuja de solo ir al campo de entrenamiento y a casa. Quiero también ir a la ciudad, disfrutar de la ciudad. Conozco algunos lugares, tendré que tomar algunas fotos", agregó.

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El Liverpool terminó la temporada pasada en el 5to. lugar de la Premier League, lo que llevó al despido del entrenador Arne Slot, pese a que un año antes el neerlandés había ganado el título liguero en su primera campaña.

Los Reds se han despedido además de jugadores clave en los últimos años, como el atacante egipcio Mohamed Salah o el lateral escocés Andy Robertson.

Precisamente otro de los objetivos de Iraola es recuperar la confianza de la afición, frustrada tras los últimos meses de competición y deseosa por ver de nuevo un futbol de ataque que Anfield no ha presenciado desde la marcha del alemán Jürgen Klopp en 2024.

El técnico español espera cumplir con las aspiraciones del gigante club inglés. (Foto: AFP)

"Quisiera darles un equipo del que puedan sentirse orgullosos", avanzó Iraola.

"Creo que el futbol, y especialmente en Liverpool, trata de conexiones: conectar con la gente, conectar con nuestros aficionados".

"Tenemos que ser un equipo que trabaje duro, con intensidad y agresividad, vertical, que todo el mundo pueda identificar y que todo el mundo se sienta cómodo apoyando", concluyó el antiguo jugador del Athletic Club.