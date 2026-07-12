Diego Forlán será técnico interino de la selección uruguaya

La Asociación Uruguaya de Futbol ya tendría un acuerdo con Diego Forlán para incorporarlo como entrenador de la selección sub-20 y, además, confiarle de forma interina la conducción del combinado absoluto.
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Según ha confirmado este domingo Ignacio Alonso, presidente del organismo que rige el futbol uruguayo, en diferentes medios, la designación del sucesor definitivo de Marcelo Bielsa está prevista para finales de este año o durante los primeros meses de 2027.
En caso de concretarse el acuerdo, Forlán asumiría la dirección técnica de la selección mayor en los seis partidos amistosos programados para las próximas fechas FIFA. Paralelamente, encabezaría el proyecto de la selección sub-20, que en enero afrontará el Campeonato Sudamericano de la categoría con el objetivo de conseguir una plaza para el Mundial de Azerbaiyán-Uzbekistán.
Ya en su etapa como director técnico, conocido popularmente como "Cachavacha", Forlán tuvo un breve ciclo al frente de Peñarol durante 2020, en el que dirigió once compromisos oficiales. Un año después continuó su carrera en Atenas, equipo de la Segunda División uruguaya.
*Con información de Diario Olé