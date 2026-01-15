Versión Impresa
Iron Maiden presenta su gira "Run for your lives" en Centroamérica

  • Por Selene Mejía
15 de enero de 2026, 11:13
Iron Madden visitará tierras centroamericanas. (Ilustración: Iron Madden oficial)

La mítica banda británica de heavy metal, "Iron Maiden", presentará su gira "Run for your lives" en dos ciudades centroamericanas.

Prepara tus maletas si eres fan del heavy metal y organiza un viaje para conocer los sitios emblemáticos de El Salvador y Costa Rica, ya que los dos países de la región incluidos en la gira mundial.

Foto: AFP.

El tour inicia en mayo de 2026, en la ciudad de Atenas, Grecia, para continuar por Europa y luego recorrer Norteamérica. 

En El Salvador

La cita es el 5 de octubre, en el estadio Jorge "Mágico" González.

Según información oficial de la banda, las entradas estarán a la venta el 2 de febrero, Según la productora Two Shows, el sitio para adquirir los boletos es Funcapital.com y Todoticket de El Salvador. 

En Costa Rica

El show está programado en el Estadio Nacional y la hora programada es las 6.30 p.m. para el 8 de octubre. La productora MOVE Concerts indicó que los boletos y fechas de venta se anunciarán pronto, pero adelantó que estarán a la venta en eticket.cr.

Foto: Iron Madden oficial.

Iron Maiden visitó El Salvador por primera vez el 6 de marzo de 2016, con su gira "The Book of Souls World Tour". Diez años después, volverán a pisar tierras salvadoreñas.

