Iron Maiden presenta su gira "Run for your lives" en Centroamérica

La mítica banda británica de heavy metal, "Iron Maiden", presentará su gira "Run for your lives" en dos ciudades centroamericanas.
Prepara tus maletas si eres fan del heavy metal y organiza un viaje para conocer los sitios emblemáticos de El Salvador y Costa Rica, ya que los dos países de la región incluidos en la gira mundial.
El tour inicia en mayo de 2026, en la ciudad de Atenas, Grecia, para continuar por Europa y luego recorrer Norteamérica.
En El Salvador
La cita es el 5 de octubre, en el estadio Jorge "Mágico" González.
Según información oficial de la banda, las entradas estarán a la venta el 2 de febrero, Según la productora Two Shows, el sitio para adquirir los boletos es Funcapital.com y Todoticket de El Salvador.
En Costa Rica
El show está programado en el Estadio Nacional y la hora programada es las 6.30 p.m. para el 8 de octubre. La productora MOVE Concerts indicó que los boletos y fechas de venta se anunciarán pronto, pero adelantó que estarán a la venta en eticket.cr.
Iron Maiden visitó El Salvador por primera vez el 6 de marzo de 2016, con su gira "The Book of Souls World Tour". Diez años después, volverán a pisar tierras salvadoreñas.