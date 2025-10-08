Versión Impresa
Irtra anuncia una nueva oportunidad de empleo

  • Por Jessica González
08 de octubre de 2025, 15:23
Únete al equipo del Irtra. (Foto: archivo/Soy502)

El Irtra anunció una nueva vacante para los guatemaltecos que buscan una oportunidad.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales una nueva vacante.

El Parque Xocomil necesita un Jefe de controles eléctricos y automatización

Los requisitos que necesitas para aplicar son: 

  • Ser estudiante de los últimos años de Ingeniería en Electrónica, de preferencia Pensum Cerrado.
  • Tener estudios de automatización, de preferencia.
  • Estar familiarizado con todos los procesos de automatización y mantenimiento de toboganes.
  • Tener capacidad de comunicación, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
  • Disponibilidad de horario según los horarios del parque.

Si cumples con ellos, envía tu CV al correo reclutamiento.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto el puesto. 

Tienes hasta el 13 de octubre para aplicar enviar tu papelería.

