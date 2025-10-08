Irtra anuncia una nueva oportunidad de empleo

El Irtra anunció una nueva vacante para los guatemaltecos que buscan una oportunidad.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales una nueva vacante.
El Parque Xocomil necesita un Jefe de controles eléctricos y automatización
Los requisitos que necesitas para aplicar son:
- Ser estudiante de los últimos años de Ingeniería en Electrónica, de preferencia Pensum Cerrado.
- Tener estudios de automatización, de preferencia.
- Estar familiarizado con todos los procesos de automatización y mantenimiento de toboganes.
- Tener capacidad de comunicación, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
- Disponibilidad de horario según los horarios del parque.
Si cumples con ellos, envía tu CV al correo reclutamiento.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto el puesto.
Tienes hasta el 13 de octubre para aplicar enviar tu papelería.