Irtra anuncia una nueva oportunidad de empleo

Los Hostales del Irtra anunciaron una nueva vacante para los guatemaltecos que buscan una oportunidad laboral.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales una nueva vacante.
Los Hostales de Retalhuleu necesitan un Ayudante de Técnico en Refrigeración y A/C.
Los requisitos para la plaza son:
- Graduado como Técnico en Refrigeración y A/C
- Conocimiento amplio en instalaciones eléctricas y motores/generadores de aire acondicionado.
- Disponibilidad de horario
Si estás interesado, envía tu CV a asisrrhh2.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto el nombre de la plaza. Tienes hasta el 31 de octubre para aplicar.
Los Hostales del Irtra se ubican en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, una región crucial para el turismo nacional.
Este complejo es el centro de operaciones para los parques Xocomil, Xetulul y Xejuyup, atrayendo a miles de visitantes y generando constante demanda de empleo.