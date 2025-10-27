Emilio, el bebé que necesita ayuda para seguir luchando contra todo pronóstico

-

Emilio es un pequeño que nació con un defecto severo, por lo cual debe ser intervenido con urgencia. Su familia pide ayuda para costear la operación y poder salvar la vida de su pequeño.

Ximena Díaz dio a luz a Emilio, quien a pocos días de nacido necesita ser operado de emergencia, por lo cual ha decidido compartir su historia y pedir ayuda.

Díaz cuenta que durante su embarazo tuvo un accidente de auto, por el cual recibió varios procedimientos médicos, pero aún así, Emilio se aferró a su vientre y siguió luchando.

"Todo transcurría muy bien y en la semana 28 nos dieron un diagnóstico que ningún padre quisiera escuchar. Mi hijo mostraba un defecto severo del tubo neural, tenía tres semanas de atraso, su cabeza era muy pequeña y no se le veía el cerebelo, por lo que esto era incompatible con la vida", cuenta Ximena.

Pese a todo pronóstico, Emilio nació el 23 de octubre de este año con el defecto del tubo neural llamado "Mielomeningocele", una forma grave de espina bífida que requiere cirugía urgente.

Esta cirugía urgente es vital para mitigar las consecuencias de este defecto. Aunque Guatemala cuenta con una Unidad de Espina Bífida y ya se han realizado procedimientos avanzados como la reparación fetal, el alto costo de la atención especializada impulsa a las familias a buscar apoyo.

"Los médicos nos indicaron que hay que realizarle una cirugía de emergencia para cerrarle el defecto, es muy riesgosa por ser tan pequeño, pero es tan necesaria para que pueda seguir viviendo, puede que con daños neurológicos o con otras condiciones, pero estamos confiando en Dios y creyendo que todo saldrá conforme a su voluntad", cuenta la madre.

Debido al elevado costo de la operación, Ximena ha querido tocar corazones y pedir ayuda. La meta es recaudar Q100 mil.

Si deseas unirte a la causa y colaborar con lo que desees, puedes hacer tu donativo a la cuenta monetaria del Banco Industrial 7120050351, a nombre de Ximena María Díaz Estrada.