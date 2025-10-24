IRTRA comparte los secretos para construir La Tierra del Sí Se Puede

-

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) junto con el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (IRTRA) celebraron la clausura de la quinta cohorte del diplomado que expone los secretos detrás del servicio en La Tierra del Sí Se Puede.

Durante tres meses, 133 participantes de distintos sectores, entre ellos: inmobiliaria, hospitalario, manufactura, call center, hotelería, construcción, alimentos y bebidas, entre otros. Adquirieron herramientas para fortalecer la cultura de servicio en sus organizaciones.

El valor agregado de "Construyendo La Tierra del Sí Se Puede: cultura de servicio al estilo IRTRA" es, compartir con los estudiantes conocimientos estratégicos para impulsar una cultura empresarial sólida, centrada en la atención de calidad, liderazgo efectivo y mejora continua.

Los resultado de estos tres meses son, organizaciones capaces de ofrecer experiencias diferenciadas y resultados consistentes que fortalecen la competitividad de Guatemala.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

"Construyendo La Tierra del Sí Se Puede: cultura de servicio al estilo IRTRA", incluye siete módulos que guían a los estudiantes hasta adentrarse en la cultura del servicio dentro de cada uno de los parques de la empresa.

“ Capacitar en una cultura de servicio es sembrar hábitos que transforman cada interacción dentro de una organización, generando entornos donde la excelencia es constante y tangible ” Ricardo Castillo , presidente de IRTRA.

Durante el primer semestre de 2026 se impartirá nuevamente el diplomado, abriendo la oportunidad a más profesionales y empresas a adoptar la filosofía del servicio que otorga IRTRA.