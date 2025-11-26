IRTRA inaugura su temporada navideña

-

Bajo el lema "Comparte tu Felicidar", el Parque de Diversiones Mundo Petapa inauguró su Temporada Navideña con luces, música, desfiles y diversas actividades.

Desde el mediodía, familias guatemaltecas llegaron al parque y se adentraron en una atmósfera llena de color, encanto y espíritu festivo.

“ Sentir la alegría de las familias guatemaltecas nos impulsa a seguir soñando y compartir la Felicidar. IRTRA además de celebrar la navidad, celebra la historia y el corazón de cada uno de los visitantes. ” Ricardo Castillo , presidente de la Junta Directiva de IRTRA.

El evento dio inicio con el espectáculo musical "Navidad de los Mundos Mágicos", una puesta en escena que transportó al público a un viaje lleno de fantasía y emociones, así mismo; todo el parque se iluminó con miles de luces, mientras el desfile de carrozas, bandas y los personajes icónicos de IRTRA recorrieron cada rincón del mismo, culminando en un show de juegos artificiales.

(Fotografía: Yordana Mérida)

Durante todo diciembre, IRTRA ofrecerá una agenda de actividades variadas, entre ellas villancicos infantiles, presentaciones de Bossa Christmas, concierto de Jazz, show de nieve, entre otras.

El Parque de Diversiones Xetulul en Retalhuleu, también da la bienvenida a la temporada más esperada del año, celebrando la apertura navideña con actividades especiales.