IRTRA Mundo Petapa será sede de la Copa Nacional de Cheerleading

El 21 de septiembre atletas en Cheerleading de seis a 40 años estarán participando en la Copa Nacional 2025, un evento que busca celebrar y visibilizar este deporte.

El campeonato se dividirá en distintas categorías grupales e individuales tanto en Cheerleading como en estilos de baile, como: jazz, hip hop y lírico.

Además, se desarrollará el primer campeonato centroamericano de Partner Stunts, el cual se basa en la disciplina donde dos atletas realizan acrobacias complejas. Convirtiendo este encuentro en una plataforma de proyección regional.

IRTRA Mundo Petapa será la sede para realizar la Copa Nacional de Cheerleading 2025. Iniciando a las 10:00 de la mañana y finalizando hasta el cierre de puertas del parque.

“ Es fundamental generar espacios donde nuestros atletas puedan brillar, compartir y demostrar su talento ” María Renée Cruz , productora del evento.

El campeonato se regirá por los lineamientos internacionales de la International All Star Federation (IASF), lo que garantiza el nivel técnico y organizativo de primer nivel.

Las inscripciones ya están abiertas para los equipos interesados en participar, todas la información será publicada en las redes sociales del IRTRA.