IRTRA recibe reconocimiento como empresa de liderazgo y alta confianza

- El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), anunció que fue reconocido en el encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianzas 2025, como una empresa con liderazgo confiable y también como una de las empresas de alta confianza en Guatemala. Organizada por la Revista Estrategia & Negocios y sus aliados, Datos Group y Pizzolante, la Cumbre Empresarial de Confianza es un foro regional que busca visibilizar y reconocer a las compañías que generan credibilidad y relaciones auténticas en su entorno. “ Este reconocimiento es un testimonio del esfuerzo y dedicación de todo el quipo IRTRA, quienes con su pasión y compromiso hacen posible que la institución siga siendo un referente de confianza en el país. ” Ricardo Castillo , presidente de la Junta Directiva de IRTRA. Además, IRTRA se destacó también en diferentes rankings de confianza elaborados para esta edición, siendo reconocido entre: Los 50 Líderes Empresariales de Alta Confianza en Centro América

Empresas de Confianza en Guatemala 2025

Líderes Empresariales de Alta Confianza 2025