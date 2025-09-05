Versión Impresa
IRTRA recibe reconocimiento como empresa de liderazgo y alta confianza

  • Por Redacción comercial
05 de septiembre de 2025, 09:45
(Fotografía cortesía: IRTRA)

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), anunció que fue reconocido en el encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianzas 2025, como una empresa con liderazgo confiable y también como una de las empresas de alta confianza en Guatemala.

Organizada por la Revista Estrategia & Negocios y sus aliados, Datos Group y Pizzolante, la Cumbre Empresarial de Confianza es un foro regional que busca visibilizar y reconocer a las compañías que generan credibilidad y relaciones auténticas en su entorno.

Este reconocimiento es un testimonio del esfuerzo y dedicación de todo el quipo IRTRA, quienes con su pasión y compromiso hacen posible que la institución siga siendo un referente de confianza en el país.
Ricardo Castillo
, presidente de la Junta Directiva de IRTRA.

Además, IRTRA se destacó también en diferentes rankings de confianza elaborados para esta edición, siendo reconocido entre:

  • Los 50 Líderes Empresariales de Alta Confianza en Centro América
  • Empresas de Confianza en Guatemala 2025
  • Líderes Empresariales de Alta Confianza 2025

