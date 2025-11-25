ISM anuncia acciones para reforzar su operación ante la demanda navideña

Industrias San Miguel (ISM) anunció que para la temporada navideña, fortalecerá su operación para responder de manera efectiva a las necesidades del mercado guatemalteco.
Además, implementará acciones enfocadas en seguridad industrial, mantenimiento preventivo y control de calidad en todas sus líneas de producción, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa durante los meses de mayor actividad.
Para sostener el abastecimiento nacional de marcas como Frutop, Loa, Cool y Enerup, ISM compartió que reforzará la coordinación entre sus áreas técnicas, logísticas y comerciales, además de fortalecer su red de distribución.
De forma paralela, el área de calidad aumentará la frecuencia de controles microbiológicos y de trazabilidad en planta, una medida clave para asegurar la inocuidad de los productos antes de su distribución.