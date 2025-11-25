Versión Impresa
ISM anuncia acciones para reforzar su operación ante la demanda navideña

  • Por Redacción comercial
25 de noviembre de 2025, 13:18
(Fotografía cortesía: Industrias San Miguel)

Industrias San Miguel (ISM) anunció que para la temporada navideña, fortalecerá su operación para responder de manera efectiva a las necesidades del mercado guatemalteco.

Además, implementará acciones enfocadas en seguridad industrial, mantenimiento preventivo y control de calidad en todas sus líneas de producción, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa durante los meses de mayor actividad.

Nuestro compromiso es garantizar la continuidad de la producción, pero sin comprometer la seguridad ni el bienestar de nuestros colaboradores.
Ángel Idone
, representante de Industrias San Miguel Guatemala.

Para sostener el abastecimiento nacional de marcas como Frutop, Loa, Cool y Enerup, ISM compartió que reforzará la coordinación entre sus áreas técnicas, logísticas y comerciales, además de fortalecer su red de distribución.

(Fotografía cortesía: Industrias San Miguel)
De forma paralela, el área de calidad aumentará la frecuencia de controles microbiológicos y de trazabilidad en planta, una medida clave para asegurar la inocuidad de los productos antes de su distribución.

