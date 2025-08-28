Italika 280Z llega con diseño deportivo y precio de lanzamiento

-

Motocicletas Italika, unidad de negocio de Grupo Salinas Guatemala, presentó la nueva Italika 280Z, un modelo que se incorpora al segmento urbano deportivo con tecnología, seguridad y un esquema de financiamiento accesible para los guatemaltecos.

La motocicleta cuenta con iluminación led, tablero digital, seis velocidades, clutch antirrebote, cuatro válvulas y motor monocilíndrico de cuatro tiempos enfriado por aire y aceite con 22.5 caballos de fuerza. También está equipada con frenos de disco en ambas ruedas y suspensión trasera monoshock, pensados para un manejo estable en diferentes trayectos.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La 280Z llega al mercado con un precio de lanzamiento de 19,999 quetzales y la posibilidad de adquirirla mediante el programa Préstamo Sin Peros de Banco Azteca Guatemala, desde 269 quetzales semanales, lo que facilita el acceso a estrenar motocicleta de forma ágil y flexible.

Por su parte, Luis Pernillo, gerente de Planeación Comercial de Italika Guatemala, resaltó que este modelo fue diseñado para el conductor urbano que busca potencia y confianza, con el respaldo de 4 años o 40,000 kilómetros de garantía y más de 600 puntos de contacto en todo el país.

“ En Italika creemos que la movilidad es un derecho que abre caminos y oportunidades. Con la llegada de la 280Z reforzamos nuestro compromiso de llevar innovación y estilo al alcance de todos. ” Gustavo Amado , director de Italika Guatemala.

La Italika 280Z ya está disponible en Tiendas Italika, Elektra Guatemala y distribuidores autorizados. Con su llegada a la Línea Z, la marca amplía la oferta de modelos que buscan responder a las necesidades de movilidad de los guatemaltecos.