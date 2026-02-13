Italika participó en la edición 65 de la Caravana del Zorro

-

Italika Guatemala, unidad de negocio de Grupo Salinas Guatemala y con más de 18 años de presencia en el país, participó como patrocinador principal de la edición no. 65 de la Caravana del Zorro, una de las peregrinaciones motociclistas que cada año reúne a miles de motoristas en Guatemala y Centroamérica.

La Caravana del Zorro culmina en la Basílica de Esquipulas y recorre más de 200 kilómetros. En esta edición, la marca acompañó a los participantes desde el kilómetro cero y desarrolló acciones enfocadas en movilidad responsable y seguridad vial.

(Fotografía cortesía: Italika)

Más de 2,000 servicios preventivos antes de la salida

Previo a la peregrinación del 7 de febrero, Italika realizó una Gran Jornada de Servicios Italika, en la que brindó más de 2,000 servicios preventivos gratuitos a motocicletas que participarían en el recorrido.

El objetivo fue que los motoristas iniciaran la ruta con sus unidades revisadas, reduciendo riesgos mecánicos y promoviendo prácticas de conducción segura. La jornada también integró actividades de educación vial, espacios de convivencia familiar y participación de aliados estratégicos.

(Fotografía cortesía: Italika)

Estaciones de atención en puntos estratégicos

Durante el recorrido hacia Esquipulas, Italika instaló tres estaciones oficiales de atención para brindar apoyo, hidratación y asistencia básica en distintos puntos de la ruta:

Sanarate, km 56.5, gasolinera Puma

El Rancho, km 86, gasolinera Don Arturo

La Fragua, Zacapa, km 144, gasolinera Shell

Estas estaciones funcionaron como puntos de encuentro y respaldo para los participantes, reforzando mensajes de respeto vial y solidaridad entre motoristas.

“ Para Italika, la motocicleta es una herramienta de trabajo, movilidad y aventura, pero también un vehículo de responsabilidad social y comunidad. ” Gustavo Amado , director de Italika Guatemala.

Respaldo en cada trayecto

Italika cuenta con un portafolio de motocicletas orientado a diferentes necesidades: trabajo, movilidad diaria, recreación y recorridos de larga distancia.

Su propuesta incluye:

4 años de garantía

Red de talleres y repuestos originales

Más de 600 puntos de contacto a nivel nacional

Distribuidores y centros de servicio certificados en todo el país

Con esta participación en la edición 65 de la Caravana del Zorro, Italika reiteró su acompañamiento a la comunidad motociclista del país.