Iván Sopegno se sincera sobre Comunicaciones: "Nos falta el último tercio"

El argentino Iván Franco Sopegno dirigió el tercer partido (1 derrota y 2 empates) de su séptima etapa al mando de Comunicaciones y aunque no ganó el clásico contra Municipal, valoró el "crecimiento" de su equipo.

"Cada día vamos mejorando más, el equipo está más intenso, dinámico, saliendo mejor con la pelota y llegando. Nos está faltando, quizá, el último tercio de la cancha. Terminar mejor", dijo.

Sopegno, tras perder 1-0 contra Mixco, registra dos igualdades, ambas sin goles: frente a Guastatoya y el de este domingo contra los escarlatas, juegos en los que el club mostró una mejor versión.

"Estamos ya con dos ceros atrás. Comunicaciones venía con muchos goles en contra (18 en 10 partidos)", expuso y a la vez resaltó que eso no es para estar conformes. "Tenemos que mejorar llevamos 3 partidos".

"Todo es positivo. El equipo está creciendo y a medida que vamos encontrando la terminación de jugada, creo que podemos llegar a ser protagonistas", aseguró el timonel.

"Fue justo"

Por su lado, Mario Acevedo, expupilo de Sopegno, catologó que los clásicos son muy disputados y que la tabla de posiciones no cuenta para un encuentro de esta magnitud.

"Sabíamos quie iba a ser muy peleado y estar atentos. Nuestra mentalidad era venir y sacar los 3 puntos en la cancha de ellos. No se nos dio, pero seguimos sumando y pelando por el primer lugar".

Para Acevedo, los dos equipos generaron ocasiones. "Ambos quisieron imponer condiciones y en algún momento genearon peligro, metiendo muchos centros con presencia dentro del área, nuestra caractéristica fue diferente. Realizar una jugada más elaborada, pero al final fue un justo resultado".