Atropellaron a estudiantes y a motoristas: los casos de violencia en el tráfico

En 2017 hubo otro atropellamiento que generó consternación y rechazo entre la población.

El incidente protagonizado por un adulto mayor que atropelló en múltiples ocasiones a un motorista, según quedó registrado en un video, este viernes 26 de septiembre, ha recordado un hecho que también generó consternación hace más de ocho años.

En abril de 2017, un grupo de estudiantes bloqueó el paso en un sector de la calzada San Juan, como medida de protesta y exigir la contratación de maestros para su establecimiento.

La manifestación generó largas filas de vehículos y en uno de ellos iba el joven Jabes Meda, quien, desesperado por no poder continuar con su camino, abalanzó su carro contra los adolescentes. Once estudiantes fueron atropellados y una de ellas murió, debido a las heridas que presentaba.

El incidente quedó grabado y fue, incluso, noticia a nivel internacional.

La condena

Jabes Meda se dio a la fuga después de aquel atropellamiento, pero días después fue capturado por las fuerzas de seguridad. Su vehículo tenía varios golpes.

En 2019, más de dos años después del suceso, fue condenado a 26 años de prisión; sin embargo, su defensa ha interpuesto varias acciones legales para revertir la pena, pues esta no ha quedado en firme.

En octubre del año pasado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron un amparo, en el cual ordenan que la condena sea revisada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, aunque solo una parte de ella.

Específicamente, la revisión sería sobre la sentencia por lesiones graves y lesiones leves. Por tales hechos se le impusieron seis años de prisión, tres por cada acto ilícito. Según la CC, no hubo un análisis adecuado y no se dejó la posibilidad de que la pena sea conmutable.