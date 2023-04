Jack Black, “Bowser”, quiere a Pedro Pascal en secuela de Super Mario Bros

Jack Black, el actor de Bowser, quiere a Pedro Pascal interpretando a Wario en la próxima película de Mario Bros.

Durante una entrevista que Jack Black dio al medio Game Spot el actor habló de la posibilidad de expandir la película Super Mario Bros., y quien podría ser el próximo villano.

"No es una certeza que Bowser regrese. Tú sabes, hice algunas películas de Kung Fu Panda, y fue un villano diferente en cada película. Puede que hagan lo mismo", dijo el actor que dio vida al personaje de Po.

Phil Owen, el entrevistador, le dio una vuelta al asunto y le comentó otra opción a Black. En la franquicia Rápidos y Furiosos algunos villanos se convierten en parte de los buenos, y con esta idea en mente, el autor le comentó lo siguiente.

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

"¿Qué pasa si hay un villano más poderoso y malvado? En ese caso tendría que ayudar a Mario y a los otros para combatir el mal."

Y entonces, en lo que el medio denominó una voz dramática, el actor dijo:

"Wario. Pedro Pascal es Wario."

A inicios de febrero Pedro Pascal apareció en el programa de televisión Saturday Night Live, en un segmento del programa donde la historia de Mario Bros se presento en formato apocalíptico tipo The Last Of Us.

Con el traje rojo tan característico de Mario, Pedro Pascal enamoró a la audiencia y ahora es el candidato favorito para interpretar a su contraparte malévola, Wario.