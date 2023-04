El café de Pedro Pascal ¿es peligroso para la salud?

Un viral video de Pedro Pascal lo muestra pidiendo seis shots de expreso con hielo extra.

OTRAS NOTICIAS: Revelan los primeros síntomas del mortal virus Marburg

Una usuaria de Tiktok grabó una interacción con el actor de The Last of Us en donde se le vio muy alegre por las calles de Nueva York.

Los fanáticos han estudiado cada parte del video, y como el actor sostenía una bebida durante el encuentro, se descubrió cómo el chileno toma su café.

#fyp #daddy #pedropascaledit ♬ Big Boys (sped up + reverb) - Remix - NVBR @alexafromspace Met THE DADDY of the daddies 2 weeks ago and he was pure gold #pedropascal

Se trata de un café expreso servido en un vaso tamaño Venti, con seis shots de hielo extra. Ya se ha vuelto tendencia pedir esta bebida en las cafeterías pero ha surgido la duda. ¿Es saludable esa cantidad de cafeína?

Aunque esta información puede variar por país, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) ha publicado un aproximado de la cantidad de cafeína que contiene el café dependiendo su preparación. Un expreso tiene un aproximado de 80mg de cafeína.

Multiplicando esto seis veces, la bebida del actor tiene un aproximado de 480mg de cafeína.

La Administración Estadounidense de bebidas y drogas (FDA) menciona que para un adulto 400 miligramos al día, siendo el equivalente aproximado de cuatro a cinco tazas de café, es la máxima cantidad que puede tomar un individuo saludable sin tener efectos negativos.

La misma administración aclara que esto puede variar dependiendo de la persona y su metabolismo.

#AtreveteAProbar #parati #pedropascal #pedritopascal #coffee #cafe ♬ save a horse ride a cowboy - dvcree @bettyddlf cómo tomas esto a diario, pedrito? #fyp

El uso excesivo de cafeína puede acelerar la frecuencia cardíaca causando ansiedad, nerviosismo y hasta una sensación de tristeza. Además puede afectar el sueño causando insomnio y dolor de cabeza.

El medio Mens Health ha hablado de las reacciones del público ante la ya controversial bebida, calificándola de violenta o como grito de socorro.

Siempre hay que considerar que el actor quizá es más resistente a la cafeína, y que las cantidades de este artículo son aproximadas.

La fama de Pedro Pascal explotó definitivamente cuando actúo en la serie The Mandalorian, se le podría considerar como uno de los hombres más ocupados en la industria. Tal vez esa sea la razón de su excéntrico pedido.