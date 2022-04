¿Jada Pinkett Smith fue presionada para casarse con Will Smith?

Jada Pinkett Smith confesó que "realmente no quería casarse" con Will Smith.

De hecho, la actriz de "Matrix", admitió haber "llorado por el maldito pasillo" antes de atar el compromiso con la estrella de "Fresh Prince of Bel-Air" en la víspera de Año Nuevo en 1997.

“Estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven, siendo joven, y estaba como embarazada y no sabía qué hacer”, declaró Pinkett Smith, de 50 años, en un fragmento recién extraído de su serie de Facebook “Red Table Talk”.

En el clip de 2018, Pinkett Smith recuerda con franqueza a su madre, Adrienne Banfield-Norris, también conocida como "Gammy", de 68 años, obligándola a ella y a Smith a casarse después de quedar embarazada de su primer hijo juntos, Jaden, ahora de 23 años.

Los detalles de la relación se revelaron en un programa transmitido hace algunos años.

“Realmente no quería casarme”, reiteró Pinkett Smith mientras estaba sentada alrededor de la mesa circular con su madre, Smith, de 53 años, y su hija Willow, de 21.

“Era casi como si Gammy dijera: ‘Tienes que casarte, así que hablemos de la boda’”, dijo Pinkett Smith.

La madre de la estrella de “Girls Trip” tenía solo 18 años cuando quedó embarazada de Pinkett Smith y se casó brevemente con su padre, Robsol Pinkett Jr.

Pinkett Smith luego recordó haber sido intimidada para que se sometiera al Gran Día.

“Y ahora Gammy se ha ido con Will, llorando por 'No quiero una boda', y ahora me obligan a tener una boda”, dijo. "Solo quería que estuviéramos los dos en una montaña porque yo estaba como: 'Esto es un asunto serio'".

Will Smith estaba emocionado por casarse, mientras Jada no lo tenía claro.

Jada y Will se casaron en el Cloisters Castle de estilo gótico en un suburbio de su ciudad natal, Baltimore, Maryland. Y, a pesar de su lugar pintoresco, Pinkett Smith y su madre reconocieron que fue menos que estelar.

“La boda fue horrible”, reconoció Banfield-Norris. "Fue un desastre. Jada estaba enferma, era muy desagradable… No cooperó con nada”.

Por el contrario, Will estaba realmente emocionado el día de su boda.

La cinta "Red Table Talk" resurgida viene inmediatamente después de más imágenes excavadas del rocoso pasado reciente de la pareja.

Según un clip de Instagram Live de 2019, Smith aparentemente molesto reprendió a su esposa por transmitirlo en las redes sociales sin su consentimiento previo.