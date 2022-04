La vez que Jada Pinkett explotó contra Will Smith por una fiesta de cumpleaños

Una fiesta de cumpleaños habría sido el detonante de una fuerte discusión entre Wills Smith y Jada Pinkett.

El actor contó que su esposa se enojó con él por haberle organizado una fiesta de cumpleaños, tras esto ella explotó.

En una de las ‘Red Table Talk’, Will Smith recordó que se sintió ‘devastado’ por una fiesta de cumpleaños que le organizó a su esposa.

“El día después de su cumpleaños 34, yo ya estaba contratando a un equipo para que orquestará la celebración de sus 40”, dijo Smith en 2018.

“Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”, reveló.

Pero Jada le había dicho que no quería festejar su cumpleaños y quería algo muy íntimo, a pesar de ello todo se celebró con un gran festejo.

"Me dijo que era una muestra ridícula de mi ego y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella, fue un punto muy bajo", explicó.

Will y Jada estuvieron en la controversia luego de un que Smith le pegara a Chris Rock en la gala de los Oscar, en pleno show.