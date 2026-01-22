Jaguar causa ternura mientras marca territorio en Petén

-

Un jaguar causó ternura por su energía y jugueteo al marcar territorio en uno de los árboles de la selva petenera.

A través de un video captado por una cámara trampa el conservacionista guatemalteco Francisco Asturias mostró el comportamiento el felino.

"Video de jaguar que nos regala un show mientras marca el árbol ¡Lindísimo!, A mi me gusta más el video que las fotos", escribió.

Foto: Francisco Asturias.

El jaguar (Panthera onca)

Es el felino más grande de América, clave para la salud del ecosistema, se caracteriza por sus manchas rosetas que tienen un punto en el centro, tiene una fuerte conexión cultural, especialmente en Mesoamérica.

Habita principalmente en bosques intactos, siendo Guatemala un refugio importante, sin embargo enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat, tráfico ilegal y conflicto con humanos, requiriendo esfuerzos de conservación para proteger su supervivencia.

Para los mayas el jaguar (Balam) es un animal sagrado que simboliza de poder, autoridad, oscuridad, el inframundo, la noche y el sol nocturno.

Representa la capacidad de transitar entre mundos (vivos y muertos) y de conectar con el conocimiento oculto y los poderes subterráneos, además de estar asociado a la fertilidad, la destrucción y el orden cósmico.

