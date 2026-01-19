Video: Grupo de quetzales es captado en su hábitat

-

Un grupo de quetzales sorprendió a los visitantes durante un tour, en una reserva natural en Purulhá, Baja Verapaz.

La inesperada presencia de las aves en el santuario llamado "Ranchitos del quetzal" conmovió a los presentes, entre ellos, a Javier Archila, quien grabó el momento.

En el clip se aprecia cómo se comunican a través del canto, según explicó el conservacionista, conocido por sus estudios de orquídeas nativas, en el lugar, había 5 machos y dos hembras. Todos se movían de una rama a otra mostrando sus exuberantes colas.

La temporada de observación de quetzales dura de febrero a julio y "Ranchitos del Quetzal" es uno de los sitios más populares para vivir la experiencia.

Javier Archila

Es divulgador científico y especialista en fotografía botánica, forma parte del Centro de conservación e investigación botánica "Archilarum", ubicada en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz.

Ranchitos del Quetzal

Es una reserva natural autosostenible ubicada en medio del hábitat del Quetzal Resplandeciente. Sus proyectos educativos; de investigación, conservación y reforestación es posible a través del turismo. Ingresa aquí si quieres aprender más del lugar.

