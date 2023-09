Jaime Maussan presenta en el Congreso de México a "dos seres no humanos"

-

El ufólogo y periodista mexicano, Jaime Maussan, presentó ante el Congreso de México "seres no humanos".

El ufólogo y periodista mexicano, Jaime Maussan Flota, realizó una audiencia pública para la regulación de objetos voladores no identificados (Ovnis) ante el Congreso de México.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, que presentó la jornada parlamentaria mexicana, pidió a los intervinientes antes de comenzar que "se pusieran en pie y juraran decir la verdad".

Maussan presentó, aparentemente, a "seres no humanos" hallados en Perú, con más de mil años de antigüedad y analizados por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El experto en la disciplina que estudia a los ovnis le pidió al gobierno mexicano que comparta la información sobre inteligencia y tecnología no humanas, para el progreso de la ciencia y el conocimiento.

"No estamos solos", le dijo Jaime al Congreso mexicano, en una audiencia pública que ha reunido a astrónomos de Harvard, y políticos llegados de Japón, Argentina, Francia, Brasil y Perú.

"Esto no son mitos ni leyendas, son fenómenos que están comprometiendo la seguridad del espacio aéreo, con tecnologías muy superiores y diferentes", ha advertido el periodista de 70 años.

De la Universidad de Harvard intervino por videoconferencia el astrofísico Avi Loeb: "Es arrogante pensar que estamos solos, la existencia de estos seres es anterior a la presencia humana en la Tierra".

"Esto es un tema de la humanidad, que debe unirnos, no separarnos", comentó Maussan mientras presentaba el hallazgo de estos cuerpos, que cuentan con manos y pies de tres dedos.

| LO ÚLTIMO: En la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados de México, el periodista Jaime Maussan sorprendió a los presentes en la Cámara de Diputados, al mostrar "dos seres no humanos" disecados.



Aseguró que estos fueron… pic.twitter.com/cdvRHlUTco — UHN Plus (@UHN_Plus) September 13, 2023

*Con información de CNN en Español.