Jane Fonda causa polémica por lanzarle un premio a ganadora en Cannes (video)

-

Jane Fonda se volvió viral en redes sociales por lanzarle un objeto a la ganadora en Cannes, Justine Triet.

La reconocida actriz Jane Fonda protagonizó un vergonzoso momento durante la ovación de Justine Triet por haber ganado una Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes de este año, por la producción de "Anatomy of the Fall".

En el video se puede ver como la directora se aleja del atril donde se encontraba el certificado de su premio, la actriz, Jane Fonda, se encontraba cerca y corrió para recoger el premio, intentó llamar la atención de Justine y al no lograrlo, le lanzó el diploma dándole en la cabeza.

Justine Triet’s ‘Anatomy of a Fall’ wins Palme d’Or at Cannes Film Festival

which was presented by Jane Fonda.pic.twitter.com/HfKbW3UUoT — La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) May 27, 2023

Según contó el medio PageSix, la directora no se dio cuenta del diploma golpeándole la cabeza.

Sin embargo, en redes sociales se le criticó mucho a la actriz por su resolución al problema. "No está bien de la cabeza", "Típico del humor negro de la Fonda" y "Gracias al cielo no fue un Oscar, la hubiese noqueado".

Además, uno de los espectadores recuerda uno de los escándalos más recientes de la actriz con Robert Redford.

via GIPHY

También durante una presentación en Cannes, la actriz dijo "Robert Redford tiene problemas con las mujeres". Además, hizo comentarios de Godard y Katherine Hepburn.

En 1972, la actriz trabajo con Jean-Luc Godard, dijo que era un gran director, pero no una gran persona, y se preguntó si se puede separar al artista de su arte.

Sobre Katherine Hepburn, cuenta una anécdota sobre Fonda no ganando un Oscar, y que cuando ella llamó a Hepburn, ella le dijo "No podrás alcanzarme ahora".

Además, agregó que no le caía bien a la actriz, según el medio Vulture.