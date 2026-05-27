Nole vuelve a ceder un set, pero se mete en la tercera ronda de Roland Garros

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Como en la primera ronda, el serbio Novak Djokovic se impuso a un tenista francés en Roland Garros necesitando cuatro sets y cediendo, por lo tanto, uno en su camino al triunfo.

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Este miércoles, en segunda ronda, ganó 6-3, 6-2, 6-7 (7/9) y 6-3 a Valentin Royer (74 del mundo), en la misma pista central Philippe Chatrier, donde el domingo se impuso a Giovanni Mpetshi Perricard (83), en aquel caso perdiendo el primer set antes de remontar.

El arranque de torneo está siendo más laborioso de lo esperado para Djokovic (39 años y actual número 4 del ranking ATP), que aspira en esta edición a un histórico 25 título del Grand Slam, la obsesión que le acompaña en este tramo final de su carrera.

¡VICTORIA DEL GOAT!



Novak Djokovic tuvo que trabajar para vencer a Valentin Royer por 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 en segunda ronda de Roland Garros.



Casi 4 horas de batalla para Nole bajo un calor extremo en París. pic.twitter.com/djSvrJvuSF — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 27, 2026

Después del partido, donde de nuevo el tenista local fue muy animado en un ambiente eléctrico en la grada, Djokovic admitió las dificultades que encontró para lograr la victoria.

"Fue de nuevo un partido muy difícil por las condiciones (meteorológicas, con un fuerte calor). Espero no tener que jugar más ante tenistas franceses en el resto del torneo", declaró el serbio en su mensaje desde la pista.

Djokovic, en una temporada donde le frenó una lesión en el hombro derecho, había llegado a París sin ninguna victoria este año sobre tierra batida.

El tenista serbio encadena ahora dos victorias y en la tercera ronda jugará contra el brasileño Joao Fonseca (30) o el croata Dino Prizmic (72); ese último su verdugo este mismo mes en el Masters 1000 de Roma.