Sinner reacciona a tiempo y se planta en los octavos de final del US Open

Con su liderato de la ATP en riesgo, el italiano Jannik Sinner necesitó de una formidable reacción para batir este sábado al canadiense Denis Shapovalov y avanzar a los octavos de final del Abierto de Estados.

El número uno mundial superó su primer gran examen en el Grand Slam de Nueva York ante Shapovalov (29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 después de tres horas y 12 minutos.

Tras dos cómodas primeras rondas, Sinner se tuvo que arremangar el viernes en la pista central para equilibrar primero un set en contra y después una desventaja de 3-0 en el tercer parcial.

¿EL PUNTO DEL TORNEO?



QUÉ LOCURA LO QUE JUGARON SINNER Y SHAPOVALOV.



pic.twitter.com/m9uw0BPrx2 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 30, 2025

Sinner agrandó así su racha de 24 partidos ganados de forma consecutiva en torneos de Grand Slam de pista rápida.

Al mismo tiempo, el transalpino exhibió algunas debilidades en un torneo en el que su gran rival, Carlos Alcaraz, no le está dando ningún respiro.

Para mantenerse en la cima de la ATP, Sinner necesita mejorar el resultado en Nueva York del español, que está mostrando un tenis arrollador y el viernes se plantó en los octavos sin dejarse un set.