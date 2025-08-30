Arda y Vinicius dan el pleno de victorias al Madrid previo al parón de selecciones

-

Real Madrid sigue en racha tras vencer este sábado al Mallorca 2-1 en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de La Liga, colocándose líder provisional en solitario.

El cuadro mallorquí, en una gran primera media hora de encuentro, logró tomar ventaja mediante el tanto de Vedat Muriqi (18) tras rematar con su espalda un saque de esquina.

La visita defendía junto atrás y dejaba poco espacio a los atacantes madridistas, que no daban con la fórmula hasta que un gol de pizarra puso las tablas en el electrónico.

El argentino Franco Mastantuono sacó el esférico desde el córner hacia Álvaro Carreras, quien a su vez centró para que Dean Huijsen se lo pusiera a Arda Güler (37) y este último marcara sin oposición.

¡Carreras tiene un mensaje para vosotros! pic.twitter.com/nYOph54EUr — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2025

Todavía no se había recuperado del golpe el Mallorca cuando Vinicius (38) perforó la portería defendida por Leo Román tras recortar a su marcador después de un contragolpe lanzado por el centro.

En la primera mitad, a Kylian Mbappé (8 y 45+1) le anularon dos goles por posición antirreglamentaria y a Güler (54) se le negó otro por haber tocado el balón con la mano.

De esta manera, el equipo de Xabi Alonso se marcha al parón por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.