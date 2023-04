¿Japón tiene versión distinta de "Super Mario Bros, la película"?

Shigeru Miyamoto revela que la película Super Mario Bros en su versión japonesa es diferente.

Recientemente llegó a la pantalla grande Super Mario Bros. La Película, dónde se ha posicionado hasta el momento como uno de los films más elogiados tras romper récords, siendo todo un éxito mundial.

Sin embargo, a diferencia del resto del mundo, la película de Super Mario Bros en Japón se estrenará el viernes 28 de abril. Pero el público nipón no verá la historia tal y como todos la conocen, ya que Nintendo ha comunicado que la versión japonesa de la película es distinta a la de occidente.

De acuerdo con Shigeru Miyamoto, en una conferencia de prensa traducida por VGC comenta: "Dado que creamos esta película en Japón y Estados Unidos, pensamos que deberíamos hacer también una versión japonesa".

Tras darse a conocer la noticia sobre la versión que tendría el estreno nipón del film, Universal hizo un anuncio inesperado. A partir del viernes 28 de abril se podría ver en Estados Unidos por tiempo limitado, la versión japonesa de Super Mario Bros.

SUPER NEWS! For a limited time you can enjoy #SuperMarioMovie in Japanese at select screenings starting Friday April 28. pic.twitter.com/G3PLVbIqhz — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) April 25, 2023

De momento, se desconoce si esta versión japonesa estaría disponible para los demás países.