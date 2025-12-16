Surgen detalles del accidente donde falleció colaboradora de radio guatemalteca

La joven de 22 años falleció en un trágico accidente ocurrido en la Atanasio Tzul.
EN CONTEXTO: Esta fue la última publicación de joven que colaboraba para estación radial
Fernanda Quintana falleció el lunes 15 de diciembre luego de sufrir un trágico accidente de tránsito ocurrido en la 1a. avenida, calzada Atanasio Tzul, zona 3.
De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho se originó por la colisión de dos motocicletas.
La víctima, quien viajaba como acompañante en una de las motocicletas que prestaba servicio de transporte por aplicación, cayó sobre la cinta asfáltica y fue atropellada por un bus extraurbano.
Bomberos Municipales confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, mientras que uno de los pilotos de las motocicletas resultó con una lesión en la pierna derecha.
Capturados
En el lugar fueron aprehendidos Eswin Josué L., de 42 años, y Walter Enrique I. de 34 años, sindicados del delito de homicidio culposo.
Eswin fue puesto a disposición del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno, donde fue beneficiado con arresto domiciliario.
El segundo capturado quedó pendiente de audiencia de primera declaración, al encontrarse hospitalizado.