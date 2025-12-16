¿El principio del fin? La Copa del Rey pone a prueba el crédito de Xabi Alonso

-

El Real Madrid visita al Talavera este miércoles (2:00 p. m.) en unos dieciseisavos de Copa del Rey en los que Xabi Alonso seguirá jugándose el crédito como técnico con un once mermado.

Alonso sufre hasta siete ausencias, y tres que apuntan a serlo, entre ellas, Kylian Mbappé, ante un equipo que se agarra a la "pasión" para afrontar un partido histórico para el club.

Kylian apunta a perderse el duelo, al arrastrar molestias en la rodilla derecha, con la idea de no forzar, y con la visita en mente del Sevilla en Liga.

Con molestias y pendientes de la convocatoria que Xabi Alonso dará el mismo miércoles antes de poner rumbo a Talavera están también Fede Valverde y Antonio Rüdiger.

Ambos han forzado los últimos encuentros para poder estar a pesar de sufrir molestias musculares y los dieciseisavos de Copa del Rey pueden ser un buen momento para recuperar fuerzas.

Eso sí, Xabi Alonso no quiere "ningún tipo de sorpresas", consciente de que una eliminación tan temprana en Copa del Rey podría acabar con su puesto de trabajo.

Un examen constante para el técnico español que, tras vencer al Alavés en Liga el domingo, se extrapola a una nueva competición: la Copa.

El Talavera llega al enfrentamiento copero después de romper una racha de seis derrotas consecutivas en liga, venciendo al Mérida (2-1) y con el recuerdo de la victoria que les ha clasificado a dieciseisavos de la Copa del Rey, un triunfo contra el Málaga (2-1).