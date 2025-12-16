Versión Impresa
Ambiente cálido y viento ligero: así estará el clima este miércoles

  • Por Jessica González
16 de diciembre de 2025, 17:06
El día estará caluroso, pero habrá viento. (Foto: archivo/Soy502)

Este miércoles amanecerá con neblina, habrá calor y pocas nubes.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé neblina y pocas nubes para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre, sobre todo del norte al centro del país.

El ambiente será cálido y con pocas nubes del sur al centro del país. Habrá presencia de bruma en Bocacosta y Pacífico.

Por la noche se esperan lluvias en región Caribe y lloviznas ligeras en Altiplano Central.

El viento ligero predominará del norte.

