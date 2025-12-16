Ambiente cálido y viento ligero: así estará el clima este miércoles

Este miércoles amanecerá con neblina, habrá calor y pocas nubes.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé neblina y pocas nubes para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre, sobre todo del norte al centro del país.
El ambiente será cálido y con pocas nubes del sur al centro del país. Habrá presencia de bruma en Bocacosta y Pacífico.
Por la noche se esperan lluvias en región Caribe y lloviznas ligeras en Altiplano Central.
El viento ligero predominará del norte.