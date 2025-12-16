Menor de 4 años muere junto a sus padres en trágico accidente

-

Los padres de la menor chocaron contra la rastra de un tráiler.

El cuerpo de una menor quedó tendido a pocos metros del de sus padres, cuando fallecieron de forma trágica luego de que la motocicleta en la que se conducían se empotrara en la parte trasera de la rastra de un tráiler.

El hecho ocurrió en la calle principal de Campos Bonanza, zona 10 de la cabecera departamental de Huehuetenango.

Las víctimas fueron identificadas como Domingo Mateo, de 35 años; Juana Lucas, de 25, y su hija, Juanita Esmeralda Mateo Lucas, de 4.

La familia era originaria del municipio de Santa Cruz Barillas y residía desde hace poco tiempo en la cabecera departamental.

(Foto: Maynor Mérida)

Personas que presenciaron el accidente narraron que Domingo Mateo conducía la moto cuando impactó de frente contra la rastra, la cual estaba estacionada en ese tramo sin ningún tipo de señalización.

El Ministerio Público (MP) dio inicio con las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades; sin embargo, no se reveló el motivo por el que la rastra estaba detenida en la ruta ni la identidad del piloto.