Jardines en casa: cuidados y plantas ideales para cada espacio

Jardines en casa aportan bienestar y belleza; conoce las plantas ideales, riego y cuidados necesarios para que prosperen en tu patio.
Contar con un jardín en casa no solo embellece el espacio, sino que también aporta bienestar físico y emocional a quienes lo disfrutan.
Sin importar si cuentas con un amplio terreno o un pequeño patio, existen estrategias que facilitan la creación de un jardín atractivo y funcional.
Daniel Isaías Macario, jardinero profesional, recomendó que antes de sembrar cualquier planta, es fundamental analizar el espacio disponible, además de brindar el cuidado por las plagas.
"Hay que darle mantenimiento y siempre estar muy atento para eliminar cualquier tipo de plagas", aseguró Macario.
No todas las plantas prosperan en cualquier entorno. Es recomendable seleccionar especies adaptadas al clima local y a las condiciones de luz del patio.
Para quienes tienen poco tiempo para el cuidado, las plantas resistentes como la lavanda, la suculenta o el geranio son excelentes opciones.
El riego adecuado es esencial para el desarrollo de las plantas. Instalar sistemas de riego automático o utilizar regaderas con horario puede facilitar esta tarea, especialmente durante los meses más secos.
Crear un jardín en el patio puede parecer un desafío, pero con planificación, elección adecuada de plantas y mantenimiento constante, es posible transformar cualquier espacio en un refugio natural.
Kenia Corado quién es amante de las plantas y los jardines, ha logrado sembrar junto a su familia al rededor de 300 plantas de diferentes especies, entre, suculentas, cactus, árboles forestales, frutales y ornamentales.
"La clave está en disfrutar del proceso y dejar que el jardín evolucione con el tiempo y por supuesto siempre cuidarlo con mucha dedicación", comentó Corado.
Recomendaciones
- Planifica tu espacio: Observa la orientación, la luz solar y la calidad del suelo antes de decidir qué plantar.
- Elige plantas adecuadas: Selecciona especies resistentes y adaptadas al clima local; combina flores, arbustos y plantas aromáticas.
- Diseña áreas funcionales: Incorpora senderos, macetas, bancos o zonas de descanso para aprovechar el espacio de manera práctica.
- Riego eficiente: Utiliza regaderas, mangueras o sistemas de riego automático según las necesidades de tus plantas.
- Mantén el jardín regularmente: Realiza poda, eliminación de maleza y revisión de plagas de manera periódica.
- Usa fertilizantes orgánicos: Esto nutre la tierra de forma natural y favorece el crecimiento saludable de las plantas.
- Incorpora elementos decorativos: Piedras, macetas originales, fuentes pequeñas o esculturas pueden darle personalidad al jardín.
- Crea espacios de sombra: Plantar árboles pequeños o instalar pérgolas permite disfrutar del jardín incluso en días soleados.
- Instala iluminación ambiental: Luces solares o LED realzan la estética y permiten usar el jardín por la noche.
- Favorece la biodiversidad y lleva un registro: Incluye plantas que atraigan aves, mariposas o abejas, y anota fechas de siembra, riego y cuidados para mejorar la planificación.