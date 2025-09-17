Jardines en casa: cuidados y plantas ideales para cada espacio

-

Jardines en casa aportan bienestar y belleza; conoce las plantas ideales, riego y cuidados necesarios para que prosperen en tu patio.

Contar con un jardín en casa no solo embellece el espacio, sino que también aporta bienestar físico y emocional a quienes lo disfrutan.

Sin importar si cuentas con un amplio terreno o un pequeño patio, existen estrategias que facilitan la creación de un jardín atractivo y funcional.

Hay diferentes especies de plantas que pueden adornar la vivienda. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Daniel Isaías Macario, jardinero profesional, recomendó que antes de sembrar cualquier planta, es fundamental analizar el espacio disponible, además de brindar el cuidado por las plagas.

"Hay que darle mantenimiento y siempre estar muy atento para eliminar cualquier tipo de plagas", aseguró Macario.

Kenia Corado tiene aproximadamente 300 plantas en el jardín de su hogar. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

No todas las plantas prosperan en cualquier entorno. Es recomendable seleccionar especies adaptadas al clima local y a las condiciones de luz del patio.

Para quienes tienen poco tiempo para el cuidado, las plantas resistentes como la lavanda, la suculenta o el geranio son excelentes opciones.

El riego adecuado es esencial para el desarrollo de las plantas. Instalar sistemas de riego automático o utilizar regaderas con horario puede facilitar esta tarea, especialmente durante los meses más secos.

Daniel Isaías Macario da mantenimiento a jardines privados. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Crear un jardín en el patio puede parecer un desafío, pero con planificación, elección adecuada de plantas y mantenimiento constante, es posible transformar cualquier espacio en un refugio natural.

Kenia Corado quién es amante de las plantas y los jardines, ha logrado sembrar junto a su familia al rededor de 300 plantas de diferentes especies, entre, suculentas, cactus, árboles forestales, frutales y ornamentales.

"La clave está en disfrutar del proceso y dejar que el jardín evolucione con el tiempo y por supuesto siempre cuidarlo con mucha dedicación", comentó Corado.

Corado es dedicada a su jardín junto a su familia. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Recomendaciones