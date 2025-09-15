El pepián: tradición y sabor de la gastronomía guatemalteca

Descubre la receta del pepián, un platillo tradicional guatemalteco, lleno de historia y sabor. ¡Ideal para celebraciones familiares!
El pepián, uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía chapina, conserva viva la tradición culinaria gracias a un proceso que combina paciencia, dedicación y el uso de ingredientes ancestrales.
Su origen se remonta a la época prehispánica y es propio del departamento de Chimaltenango, donde se servía en ceremonias religiosas mayas.
Ingredientes
Para prepararlo se requiere tomate, miltomate, cebolla, ajo, chile pimiento, chile guaque, chile pasa, cilantro, pasas, ajonjolí, pepitoria, tortilla, francés, clavos, canela y cebollín.
Entre las verduras destacan la papa y el güisquil, mientras que las carnes pueden variar según el gusto del cocinero: pollo, res, cerdo o incluso chompipe.
Preparación
La elaboración comienza cocinando la carne en agua. Antes de que alcance su punto, se añaden las verduras que acompañarán el recado.
Mientras tanto, en un comal se doran cuidadosamente los chiles, miltomate, tomate, cebolla, ajonjolí, pepitoria, ajo, canela, clavos, chile pimiento, guaque y una tortilla, ingredientes que aportan el característico sabor del recado. Una vez dorados, se licúan con un poco del caldo de la carne, formando la base espesa y aromática.
El recado se hierve junto con un manojo de cilantro durante unos 30 minutos, hasta alcanzar la textura deseada. Luego se reincorporan las carnes y verduras para que los sabores se integren por completo, manteniendo la cocción hasta lograr la consistencia espesa que distingue al pepián.
El platillo suele servirse en tazones de barro y acompañarse con arroz blanco, tortillas o tamalitos de masa.
Patrimonio
La cocinera chimalteca Sandra Yoc recuerda con orgullo que en 2007, este platillo fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes, un reconocimiento que refuerza su relevancia en la identidad guatemalteca.
Preparar un buen pepián puede tomar hasta cuatro horas, y su consumo es habitual en celebraciones familiares como bodas, quinceaños, bautizos e incluso velorios.