El pepián: tradición y sabor de la gastronomía guatemalteca

Descubre la receta del pepián, un platillo tradicional guatemalteco, lleno de historia y sabor. ¡Ideal para celebraciones familiares!

El pepián, uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía chapina, conserva viva la tradición culinaria gracias a un proceso que combina paciencia, dedicación y el uso de ingredientes ancestrales.

Su origen se remonta a la época prehispánica y es propio del departamento de Chimaltenango, donde se servía en ceremonias religiosas mayas.

El Pepián es considerado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en Guatemala. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Ingredientes

Para prepararlo se requiere tomate, miltomate, cebolla, ajo, chile pimiento, chile guaque, chile pasa, cilantro, pasas, ajonjolí, pepitoria, tortilla, francés, clavos, canela y cebollín.

Entre las verduras destacan la papa y el güisquil, mientras que las carnes pueden variar según el gusto del cocinero: pollo, res, cerdo o incluso chompipe.

El pepián es un platillo tradicional de origen maya kaqchiquel, propio del departamento de Chimaltenango. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Preparación

La elaboración comienza cocinando la carne en agua. Antes de que alcance su punto, se añaden las verduras que acompañarán el recado.

Mientras tanto, en un comal se doran cuidadosamente los chiles, miltomate, tomate, cebolla, ajonjolí, pepitoria, ajo, canela, clavos, chile pimiento, guaque y una tortilla, ingredientes que aportan el característico sabor del recado. Una vez dorados, se licúan con un poco del caldo de la carne, formando la base espesa y aromática.

El sabor del pepián nace de la combinación de todos sus ingredientes. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

El recado se hierve junto con un manojo de cilantro durante unos 30 minutos, hasta alcanzar la textura deseada. Luego se reincorporan las carnes y verduras para que los sabores se integren por completo, manteniendo la cocción hasta lograr la consistencia espesa que distingue al pepián.

El platillo suele servirse en tazones de barro y acompañarse con arroz blanco, tortillas o tamalitos de masa.

Preparar pepián requiere paciencia y amor por la gastronomía chapina. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Patrimonio

La cocinera chimalteca Sandra Yoc recuerda con orgullo que en 2007, este platillo fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes, un reconocimiento que refuerza su relevancia en la identidad guatemalteca.

Preparar un buen pepián puede tomar hasta cuatro horas, y su consumo es habitual en celebraciones familiares como bodas, quinceaños, bautizos e incluso velorios.