Jason Momoa es recibido con regalos en Antigua Guatemala

  • Por Selene Mejía
08 de diciembre de 2025, 16:53
Jason Momoa recibió varios obsequios mientras paseaba por las calles de Antigua Guatemala. 

El estadounidense disfrutó de un descanso junto a Adria Arjona en la ciudad colonial y previo a viajar a la ciudad apareció en varios puntos turísticos. 

Mientras hacía el recorrido muchos fans se le acercaron para darles presentes con motivos guatemaltecos. 

El emprendedor Sergio Andres le dió a "Aquaman" un set bolsos de manta de la marca "Antigua Shopping Bag". 

@sergioandrespr En su visita a Antigua Guatemala le regalamos su @Antigua Shopping Bag: Tote Bag a @Ricardo Arjona ♬ Ella - Ricardo Arjona

Muchas personas saludaron emocionadas los actores de Hollywood. 

Momoa adquirió otros recuerdos como un textil, además de apreciar el jade en la tienda especializada Xibalba. 

ASÍ FUE SU RECORRIDO: 

@mmajocat_ Que hombre #fyp #antiguaguatemala #aquaman #jasonmomoa ♬ sonido original - Lo encontré bro

@mistterix Jason momoa de lo más Fresh en antigua! khal Drogo #khaldrogo #acuaman #jasonmomoa #antigua #got #gameofthrones ♬ sonido original - mistterix

@gabycitacharuc Aquaman y Adri Arjona en #AntiguaGuatemala ♬ sonido original - QuiroFisiatra Marco AntonioHdz

@m5087418 #viraltiktok #acuaman #antiguaguatemala #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - Brayan camilo

@ositoxd0 #aquaman #jasonmomoa #guatemala #antiguaguatemala #fypシ ♬ All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

