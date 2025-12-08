Jason Momoa es recibido con regalos en Antigua Guatemala

Jason Momoa recibió varios obsequios mientras paseaba por las calles de Antigua Guatemala.
El estadounidense disfrutó de un descanso junto a Adria Arjona en la ciudad colonial y previo a viajar a la ciudad apareció en varios puntos turísticos.
Mientras hacía el recorrido muchos fans se le acercaron para darles presentes con motivos guatemaltecos.
El emprendedor Sergio Andres le dió a "Aquaman" un set bolsos de manta de la marca "Antigua Shopping Bag".
Muchas personas saludaron emocionadas los actores de Hollywood.
Momoa adquirió otros recuerdos como un textil, además de apreciar el jade en la tienda especializada Xibalba.
