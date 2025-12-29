Piloto de bus accidentado en Interamericana quedó ligado a proceso

-

El piloto del bus que se accidentó en la ruta Interamericana, quedó ligado a proceso penal por dos delitos.

Francisco Javier López Marroquín, de 28 años, era el piloto del bus extraurbano que se accidentó el pasado 26 de diciembre en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana.

Tras salir del hospital en donde estuvo internado, López enfrentó audiencia de primera declaración en un juzgado de Quetzaltenango.

El Ministerio Público (MP) le imputó los delitos de homicidio culposo y lesiones graves, por la muerte de 15 personas y las heridas provocadas a 21 más.

Además, durante la imputación el MP señaló que testigos narraron que él junto al ayudante, iban ingiriendo bebidas energizantes. Incluso se hizo mención del posible uso de metanfetaminas.

Ante esto, el juez resolvió ligar a proceso penal a López Marroquín, enviarlo a prisión preventiva y otorgar un plazo máximo de investigación de tres meses al Ministerio Público. También ordenó que se practicara examen toxicológico por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El accidente

El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.

Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.