Papá de Edgar Gadiel: "Confié en la persona equivocada"

El papá del niño Edgar Gadiel habló con los medios de comunicación previo a la audiencia del acusado del crimen. Aseguró que era una persona cercana a la familia.

"Me siento consternado por la situación que me tocó vivir a mí y a mi familia. Desgraciadamente, es una cosa que no esperábamos, no creemos que nos haya pasado, es algo tan horrible, que no quisiera desearle ni al peor enemigo", esto fue lo primero que dijo el papá de Edgar Gadiel al preguntarle sobre el caso del niño que ha consternado a toda una comunidad.

El niño de cinco años fue reportado desaparecido el 23 de diciembre, dos días después lo localizaron sin vida y un trabajador de la familia fue capturado esta mañana, acusado del crimen.

Según el papá del menor, Marvin González, el acusado, era una persona cercana, un colaborador de confianza.

"Desgraciadamente, hay veces en la vida que uno confía en las personas equivocadas, yo les digo, que esta persona que está involucrada, una persona de mi entera confianza, alguien que yo le abrí las puertas de mi casa, de mi empresa y hasta de mi familia. Considero que él es una persona mal agradecida, no es una persona de bien", aseguró.

También dijo que considera que hay más personas involucradas en el crimen del pequeño de cinco años y negó tener problemas con el acusado.

"Para mí, hay más personas involucradas, no es solo él, hay más personas involucradas. No le hice mal a él, él era una persona que le tenía mucho aprecio y confianza, ese día yo encargué a mi hijo, y le ofrecí pagar horas extras para que cuidara a mi hijo", finalizó.

El acusado de 46 años, previo a la audiencia de motivos de detención, aseguró que es inocente.

"Yo estoy libre porque si yo estuviera en algo yo me escondiera", le dijo al fotoperiodista José Pos de Nuestro Diario.

De momento, acusan al trabajador de llevarse al niño durante el desarrollo del convivio, asesinarlo y dejar el cuerpo abandonado en la misma finca.

Parte de la investigación por la desaparición y muerte del menor incluyó la declaración de testigos, reconstrucción de los hechos, recolección y análisis de indicios, secuestro de videos de las cámaras de seguridad y más.