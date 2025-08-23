Philipsen el primer vestido de rojo y Chumil entra con el pelotón principal

-

Exultante y con los puños apretados en alto, el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) cruzó este sábado la meta en primer lugar en la primera etapa de la Vuelta a España, a su llegada a la localidad italiana de Novara, que le sirvió además para enfundarse el primer maillot rojo de líder de la edición 80.

Una clara etapa destinada a los velocistas, entre Turín y Novara, de 186.1 kilómetros, Philipsen superó al británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y al venezolano del Movistar Orluis Aular, segundo y tercero respectivamente.

En ausencia del esloveno Tadej Pogacar, la Vuelta arrancó con el danés Jonas Vingegaard, que llegó en el pelotón principal, como máximo favorito para llegar a Madrid el 14 de septiembre como ganador.

Jasper Philipsen crowns himself the first leader of #LaVuelta25. ❤️ Enjoy one minute of the Red Jersey with @carrefourES!



⚡️ Jasper Philipsen se apunta la primera y ya es líder. ❤️ ¡Disfruta del minuto de La Roja con @carrefourES! pic.twitter.com/Xv31tnNUei — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2025

Por su parte, el guatemalteco Sergio Chumil, que está compitiendo para el Team Burgos Burpellet BH, finalizó en la posición 54, con el mismo tiempo que el ganador de la etapa, pero debido a las bonificaciones, marcha 56 en la general, a 10 del líder.

La segunda etapa, que se disputará el domingo también en Italia, entre Alba y Limone, contará con un recorrido de 159.6 kilómetros, la mayor parte llano, aunque con un final en alto que puede complicar a muchos.