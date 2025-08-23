Gol de estreno: Nathaniel Mendez-Laing anota con su nuevo equipo

El seleccionado guatemalteco Nathaniel Mendez-Laing marcó su primer gol con el Milton Keynes Dons FC, de la Football League Two, la cuarta división inglesa.
Su equipo venció 2-1 al Newport County en condición de visita y Nath convirtió de penal el gol de la igualdad transitoria para encaminar la remontada.
Fue titular y jugó 78 minutos para acumular su quinto partido en la temporada lo que le permitirá llegar con ritmo de competencia a los juegos de Guatemala ante El Salvador (4 de septiembre) y Panamá (8), por la ronda final de la eliminatoria mundialista.
Es el estreno goleador del ariete nacional en su nueva etapa en el futbol inglés, donde buscará ser igual de importante como lo fue en el Derby County.
Con el triunfo, el Milton Keynes Dons se ubica en la tercera posición con 11 puntos, solo uno menos que Crewe Alexandra y Chesterfield, que lideran la temporada con 12 unidades.
Antes de viajar a Guatemala, Mendez-Laing jugará ante el Walsall, por la sexta jornada, el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana.