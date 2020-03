Jayro Bustamante reacciona a elogios de director internacional

El director guatemalteco Jayro Bustamante se encuentra en el país a pocos días del estreno de su película “La Llorona” en las salas de cine.

Durante la proyección especial de “Hogar Seguro” de Elías Jiménez, Bustamante compartió su sentimiento tras aparecer en los primeros lugares de la lista de 20 Directores que cambiarán el rumbo del cine del ganador del Oscar por “Parasite”, Bong Joon-ho.

“Fue muy sorpresivo por que yo no esperaba que él conociera mi trabajo, yo lo admiro a él y lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. No me esperaba que el hubiese visto mis películas, entonces cuando me vi en esa lista en los primeros cuatro fue sorprendente”, relata Bustamante.

Debido a esa publicación que se ha difundido a nivel internacional, el director nacional revela que ha tenido contacto con otros cineastas.

“La lista está causando mucho eco internacional, lo importante es que te reconozcan. Después de esa lista muchos productores de Hollywood me han llamado y ahora lo que toca es que esos productores traigan sus proyectos aquí a Guatemala”, resalta.

Estreno

Además, Jayro Bustamante espera que los guatemaltecos asistan al cine y presencien el estreno de su película “La Llorona” el próximo 12 de marzo en las salas de proyección a nivel nacional.

Asimismo, resaltó el talento de los productores nacionales ya que con su película, serán tres filmes nacionales que estarán en cartelera, un suceso que no había ocurrido antes.