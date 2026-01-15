Jefes de Bloque definen la agenda del pleno para la próxima semana

-

La reunión permitió definir la agenda del Congreso, incluyendo la juramentación de la Comisión de Postulación del TSE y el inicio del proceso para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

TE PUEDE INTERESAR: CANG inicia la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la CC

Este jueves 15 de enero, los jefes de bloque del Congreso de la República se reunieron por primera vez en el marco del período legislativo 2026-2027, junto con la Junta Directiva encabezada por el presidente Luis Contreras Colindres, para ordenar la agenda y definir cómo funcionará el pleno en las próximas semanas.

Según el nuevo presidente de la Junta Directiva del Congreso, Luis Contreras, durante la reunión se registraron discusiones entre los distintos bloques, aunque estas no derivaron en desacuerdos, sino que formaron parte del intercambio normal para alcanzar consensos. (Foto: Wilder López/Soy502)

La reunión permitió aprobar el Orden del Día que será conocido en la sesión plenaria del lunes 19 de enero, una jornada que marcará el arranque formal del trabajo legislativo y en la que se abordarán temas considerados clave para el Congreso.

Los jefes de bloque acordaron el orden del día y el calendario de sesiones que marcarán el arranque del trabajo legislativo durante la próxima semana en el pleno del Congreso. (Imagen: Congreso Guatemala)

Sesiones plenarias

Uno de los acuerdos principales fue la definición de los días y horarios de las sesiones plenarias, con lo cual el Legislativo busca dar mayor previsibilidad a su trabajo.

Según lo acordado, las plenarias ordinarias adicionales se realizarán los lunes a las 12:00 del mediodía, mientras que las sesiones ordinarias se celebrarán los martes a las 14:00 horas y los jueves a las 10:00 horas, retomando un esquema ya conocido por los diputados.

Este 15 de enero la recién juramentada Junta Directiva y Jefes de Bloque del Congreso sostienen una reunión en la que se abordan temas clave relacionados con la agenda legislativa y otros asuntos de relevancia.@soy_502 #Congreso pic.twitter.com/ilWVZdS2yB — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) January 15, 2026

De acuerdo con las autoridades del Congreso, durante la reunión se registraron discusiones entre los distintos bloques, aunque estas no derivaron en desacuerdos, sino que formaron parte del intercambio normal para alcanzar consensos sobre la organización del trabajo parlamentario.

Elección magistrados

En el encuentro también se abordó el inicio del proceso para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para el cual se convocará a profesionales interesados a presentar sus expedientes ante la Dirección Legislativa entre inicios y finales de febrero.

Se aclaró que esta dependencia únicamente verificará que la documentación esté completa, sin evaluar o calificar los perfiles, con el fin de mantener abierto el proceso y permitir que los aspirantes subsanen cualquier requisito pendiente.

La sesión permitió definir la agenda inmediata del Congreso, incluyendo la juramentación de la Comisión de Postulación del TSE y el inicio del proceso para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

: Wilder López @soy_502 pic.twitter.com/7sSEZO5WCr — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) January 15, 2026

Juramentación

Asimismo, se explicó que la sesión del lunes responde a un plazo legal para la juramentación de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, cuyos integrantes iniciarán de inmediato su labor.

Para ello, el Congreso pondrá a disposición un salón virtual habilitado las 24 horas, donde se desarrollarán las vistas públicas, con participación de organizaciones de la sociedad civil que ya han manifestado su interés.

La reunión permitió definir la agenda inmediata del Congreso, incluyendo la juramentación de la Comisión de Postulación del TSE y el inicio del proceso para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto: Wilder López/Soy502)

Finalmente, se informó que la Instancia de Jefes de Bloque se reunirá todos los lunes a medio día, con el objetivo de discutir y definir la agenda de las sesiones plenarias de la semana, estableciendo así el ritmo de trabajo del Congreso para el nuevo período legislativo.