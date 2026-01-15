Abogados se postulan ante el CANG para ser magistrados de la CC

El Colegio de Abogados inició la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Te interesa: Colegio de Abogados inicia proceso para elección de magistrado de la CC
Aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) llevaron su expediente al Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para participar en el proceso de selección de un titular y suplente ante dicho organismo.
Hasta el momento, varios aspirantes han entregado su papelería, se trata de:
- Nester Vásquez (actual magistrado de la CC) y Luis Armando Ajin como suplente
- Augusto Edelmiro Estrada Salazar
- Alieda Rosario Ochoa López
- Mario Fernando Arrillaga
- Anabella Esmeralda Cardona Cámbara
- Federico Guillermo Rosal Morales
- Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (titular) y Luis Fernando Bermejo Quiñonez (suplente) (apoyados por la planilla 4 que ganó elección para postuladora del TSE)
- Walter Brenner Vásquez Gómez
- Rodolfo Antonio Polanco Diaz
- Mynor Mauricio Moto Morataya (juez Penal, en el proceso anterior se postuló y ganó, pero no pudo asumir)
La elección del CANG está programada para el 4 de febrero.