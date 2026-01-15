Versión Impresa
Abogados se postulan ante el CANG para ser magistrados de la CC

  • Por Dulce Rivera
15 de enero de 2026, 13:35
El Colegio de Abogados recibirá expedientes de aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. (Foto: Guatemala Visible)

El Colegio de Abogados inició la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. 

Aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) llevaron su expediente al Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para participar en el proceso de selección de un titular y suplente ante dicho organismo.

Hasta el momento, varios aspirantes han entregado su papelería, se trata de: 

  • Nester Vásquez (actual magistrado de la CC) y Luis Armando Ajin como suplente 
  • Augusto Edelmiro Estrada Salazar
  • Alieda Rosario Ochoa López
  • Mario Fernando Arrillaga
  • Anabella Esmeralda Cardona Cámbara 
  • Federico Guillermo Rosal Morales
  • Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (titular) y Luis Fernando Bermejo Quiñonez (suplente) (apoyados por la planilla 4 que ganó elección para postuladora del TSE)
  • Walter Brenner Vásquez Gómez
  • Rodolfo Antonio Polanco Diaz
  • Mynor Mauricio Moto Morataya (juez Penal, en el proceso anterior se postuló y ganó, pero no pudo asumir) 

La elección del CANG está programada para el 4 de febrero. 

