Jennifer Lawrence vuelve a la pantalla tras años de calma

Jennifer Lawrence reveló en The Graham Norton Show que se sintió "en paz" durante su retiro de dos años del cine. Tras una racha de fracasos en taquilla después de su nominación al Óscar por Joy, en 2015, la actriz decidió tomarse un descanso entre 2019 y 2021. Lawrence comparte protagónico con el actor Robert Pattinson. (Foto: X) "Me tomé un tiempo. Trabajé durante mis veintes y entonces pensé... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando?", comentó. La protagonista de Los juegos del hambre explicó que no temía dejar su carrera atrás: "Estaba tranquila con esa posibilidad. Hollywood es mucho... Creo que me habría sentido bien, pero también me habría disgustado mucho". En la nueva película, su personaje busca equilibrar su maternidad con la vida matrimonial. (Foto: X) En entrevistas previas, Lawrence admitió que necesitaba alejarse porque "no estaba ofreciendo la calidad que debía" y sentía que "todo el mundo se había hartado" de ella. Su amiga y socia de producción, Justine Polsky, aseguró que "el protocolo del estrellato empezó a matar su espíritu creativo". Ahora, Lawrence regresa con Die My Love, un psicodrama junto a Robert Pattinson dirigido por Lynne Ramsay, que se estrenará el 7 de noviembre bajo el sello Mubi.