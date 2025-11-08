Versión Impresa
Jeremy Renner en medio de polémica niega acusación

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
08 de noviembre de 2025, 13:19
Marty Singer, representante legal de Renner, negó las declaraciones.

El actor estadounidense, conocido por su papel como Hawkeye en Marvel, se encuentra en medio de una polémica por las acusaciones de la cineasta china.

La directora de cine Yi Zhou, quien trabajó recientemente en dos películas con Jeremy Renner, afirma que la amenazó con reportarla a inmigración cuando lo confrontó por haberle enviado fotos íntimas.

Ante las declaraciones de Zhou, Renner rechazó la denuncia pública a través de su representante legal, Marty Singer.

La defensa de Jeremy sostiene que la cineasta actúa por despecho luego de que él la rechazara sentimentalmente y no accediera a promocionar sus proyectos.

Singer acepta que su cliente se reunió una vez con Yi en un hotel de Nevada para hablar del documental Crónicas de Disney y que, en esa ocasión, hubo un "encuentro consensuado".

