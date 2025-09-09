"Jesse y Joy: lo que nunca dijimos" se estrena este mes en Max

- La vida y carrera de los hermanos Huerta llegará a Max. ENTÉRATE: Una noche romántica junto a Jesse y Joy El dúo musical de pop mexicano, con más de 20 años de trayectoria, compartirá su historia al mundo con una trama llena de secretos, desafíos y apoyo familiar. HBO resalta el legado musical y humano de los hermanos mexicanos. (Foto: X) HBO ha compartido el primer adelanto oficial de Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos, la serie documental que retrata la vida de los hermanos Jesse y Joy Huerta, destacando su camino hacia la fama, sus procesos creativos, la relación con su padre y más. LEE: ¡En Guatemala! Jesse & Joy anuncian concierto en el país Jesse & Joy continúan de gira con Despecho Tour por América Latina. (Foto: X) "Entre canciones y heridas del pasado, llega la travesía más íntima detrás de una de las bandas más importantes de la música latina en los últimos años", comenta el estudio en sus plataformas oficiales. Actualmente, los artistas se encuentran de gira en América con su Despecho tour, visitando países como México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. El programa estará disponible a partir del 25 de septiembre próximo en Max.