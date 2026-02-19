Jesús Nazareno de los Milagros recorre las calles del Centro Histórico (video)

La segunda procesión de Cuaresma ya recorre las calles de la zona 1.
OTRAS NOTICIAS: Las siete procesiones que recorrerán la ciudad esta primera semana de Cuaresma
Jesús Nazareno de los Milagros, del Santuario de San José, salió esta tarde de jueves 19 de febrero, de la 5a. calle Avenida San José, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
El cortejo procesional, segundo de Cuaresma, ya recorre las calles del centro histórico.
Fieles esperan el paso del anda, la cual regresará al templo a las 00:30 horas.
Este será su recorrido:
- Parque Colón: 15:30 horas
- Palacio Arzobispal: 17:45 horas
- Iglesia Santa Teresa: 19:00 horas
- Parque Isabel La Católica: 19:30 horas
- Parroquia Candelaria: 21:00horas
- Avenida de los Árboles: 21:45 horas
- 17 avenida y 4a. calle: 22.30 horas
- Regreso al templo: 00:30 horas