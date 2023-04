Joe Biden anuncia su candidatura a la reelección en 2024 (video)

Joe Biden volverá a postularse como candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024.

La mañana de este martes 25 de abril, Joe Biden anunció su candidatura a la reelección en las próximas elecciones presidenciales den 2024.

Mediante un video, el presidente más anciano de la historia de Estados Unidos confirmó que volverá a optar a la presidencia del país para "terminar el trabajo".

"Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos", expresó el mandatario.

Joe Biden y Kamala Harris. (Foto: Infobae)

Y es que justamente este 25 de abril se cumplen cuatro años desde que lanzó la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca tras derrotar a Donald Trump en las elecciones de 2020.

"La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos. Más derechos o menos. Sé la respuesta que quiero y creo que tú también. No es un tiempo para ser complaciente", agregó. "Por eso me estoy postulando a la reelección".

En el video aparece la vicepresidenta Kamala Harris, quien confirmó que volverá a postularse al cargo. Aunque Biden no se refirió directamente a ella.

Mira el video: