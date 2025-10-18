Joe Manganiello, el ex de Sofía Vergara, se compromete

- Caitlin O'Connor le dijo que sí a Joe Manganiello en junio. PODRÍA INTERESARTE: El detalle de la foto de Sofía Vergara que impresionó a sus fans Joe Manganiello y Caitlin O'Connor sorprendieron a sus seguidores al anunciar su compromiso a través de una publicación conjunta en redes sociales. La pareja se comprometió en junio, pero hasta ahora revelaron la noticia. (Foto: X) En la imagen, ambos posan abrazados junto a su perro Bubbles, mientras la actriz muestra su anillo. Según revelaron, el compromiso ocurrió el 24 de junio de 2025, aunque lo mantuvieron en privado hasta ahora. La pareja se conoció en septiembre de 2023 durante la fiesta de estreno de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, en la que Caitlin participó. Desde entonces, se han mostrado inseparables, viajando juntos por trabajo y compartiendo momentos en redes sociales. LEE: El saludo más extraño de Sofía Vergara para todos los latinos El actor de 48 años es conocido por su papel como el hombre lobo en la serie "True Blood" y como stripper en "Magic Mike". (Foto: X) Este compromiso marca una nueva etapa en la vida del actor de Magic Mike, quien se divorció de Sofía Vergara en 2024 tras nueve años de matrimonio. Por ahora, ni Joe ni Caitlin han revelado detalles sobre la fecha o el lugar de su futura boda.