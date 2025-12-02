John Travolta homenajea a Danny Zuko en comercial navideño

Travolta demuestra su carisma con un personaje festivo.
ENTÉRATE: Al estilo de los 70: John Travolta regresa como Danny Zuko
El actor estadounidense rinde homenaje a su papel en Vaselina en un nuevo comercial para Capital One.
John Travolta se pone el traje rojo y la barba blanca para canalizar el estilo rebelde y despreocupado de Danny Zuko.
El anuncio muestra a Travolta como un Santa moderno que se encuentra en busca de su próximo vehículo navideño con el que repartirá los juguetes en Navidad.
LEE: De aniversario, "Vaselina" cumple cuarenta y siete años
Emocionado por su compra, John realiza una interpretación casi idéntica de Greased Lightnin, el número musical que cantaba Zuko sobre un auto en la película de 1978.
El video culmina con el actor diciendo: "Jo, jo, jo... ¿Qué hay en tu cartera?", mientras el trineo comienza su vuelo escoltado por el reno.