John Travolta homenajea a Danny Zuko en comercial navideño

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
02 de diciembre de 2025, 10:28
El Santa rebelde de Travolta busca su nuevo vehículo. (Foto: X)

Travolta demuestra su carisma con un personaje festivo.

ENTÉRATE: Al estilo de los 70: John Travolta regresa como Danny Zuko

El actor estadounidense rinde homenaje a su papel en Vaselina en un nuevo comercial para Capital One.

El anuncio mezcla humor, música y espíritu navideño. (Foto: X)
John Travolta se pone el traje rojo y la barba blanca para canalizar el estilo rebelde y despreocupado de Danny Zuko.

El anuncio muestra a Travolta como un Santa moderno que se encuentra en busca de su próximo vehículo navideño con el que repartirá los juguetes en Navidad.

El comercial recrea el estilo clásico de Vaselina. (Foto: X)
LEE: De aniversario, "Vaselina" cumple cuarenta y siete años

Emocionado por su compra, John realiza una interpretación casi idéntica de Greased Lightnin, el número musical que cantaba Zuko sobre un auto en la película de 1978.

El trineo despega mientras el actor revive su legado. (Foto: X)
El video culmina con el actor diciendo: "Jo, jo, jo... ¿Qué hay en tu cartera?", mientras el trineo comienza su vuelo escoltado por el reno.

